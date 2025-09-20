Supervisan reconstrucción de calle en Cancún, en beneficio de más de 5 mil estudiantes de la Unicaribe

Supervisan reconstrucción de calle en Cancún

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa acompañó a la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta de la Peña, en un recorrido para supervisar la reconstrucción de pavimento, guarniciones, banquetas e instalación de alumbrado y balizamiento de la calle 82 entre Av. Bonampak y calle 45A de la supermanzana 77 de Cancún.

“Esta es una gran noticia para las y los estudiantes de la Universidad del Caribe, pero también para las y los profesores porque se trata de una vialidad que habían solicitado desde hace muchos años”, expresó Mara Lezama.

La presidenta Ana Paty informó que con inversión superior a los 33 millones de pesos se transformará esta calle que tenía 25 años sin mantenimiento y era uno de los focos rojos de bacheo en Benito Juárez.

Esta reconstrucción que contempla la vialidad con concreto hidráulico, con ductos para el drenaje, beneficiará a los más de 5 mil estudiantes de la Universidad del Caribe, así como vecinas y vecinos de las supermanzas 77 y 78.