Con Claudia Sheinbaum y Mara Lezama, la Transformación Avanza sin precedentes en Quintana Roo

Durante la gira de rendición de cuentas que realizó la Presidenta de México Claudia Sheinbaum por Cancún, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que gracias a los gobiernos de la Cuarta Transformación el sur de nuestro país, y en particular Quintana Roo, vive un crecimiento sin precedentes, ante 27 mil personas.
“Quintana Roo comparte las políticas y visiones de nuestra Presidenta. Como ella, comprendemos la lucha por la autonomía y la dignidad, la importancia de preservar nuestro entorno natural, y la certeza de que ningún logro humano se alcanza en soledad”, expresó Mara Lezama ante la presidenta Claudia Sheinbaum.
El evento La Transformación Avanza en Quintana Roo, que reunió a las y los servidores públicos federales y locales, a las mujeres indígenas, a los medios de comunicación, y al pueblo de Quintana Roo, se realizó en el Malecón Tajamar y forma parte de la gira de trabajo que la Presidenta Claudia Sheinbaum realiza por diferentes estados del país, para abundar sobre los principales logros y retos de su administración, luego de su primer informe de gobierno.
Al darle la bienvenida a tierras quintanarroenses, la titular del Ejecutivo expresó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la claridad y la visión para impulsar al sur históricamente olvidado; “y usted, querida Presidenta, no solo ha fortalecido este respaldo, sino que lo ha ampliado con determinación”.
Agradeció y valoró profundamente la constante inversión en infraestructura, en salud, programas sociales, apoyo en educación y ciencia, el apoyo para combatir el sargazo, impulso a los pueblos originarios, el fortalecimiento a los derechos de las mujeres y, en especial, a las y los quintanarroenses que han salido de la pobreza.
“Gracias por continuar con el gran proyecto del Tren Maya que significa desarrollo y oportunidades para nuestra entidad. Gracias por el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Chetumal; nuestro estado ha requerido desde hace tiempo otra alternativa de crecimiento, en especial en el sur; esto nos integra a ese gran proyecto que es el Plan México. Y gracias, sobre todo, por respaldar la construcción de un estado más pacífico y seguro”, aseveró la titular del Ejecutivo Estatal.
En un ambiente festivo, en el que las y los quintanarroenses esperaban escuchar a la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México, la gobernadora Mara Lezama afirmó: “hoy en Quintana Roo sociedad y gobierno escribimos una nueva historia, pero este capítulo forma parte de un libro mayor: el que escribe el pueblo de México desde hace 7 años, cuando decidió cambiar su destino por uno de dignidad, justicia y transformación profunda”.
Y aseguró: “Presidenta Claudia Sheinbaum: sabemos que todavía hay quienes dentro y fuera de México se resisten a que continúe esta gran Transformación que usted encabeza. Grupos conservadores que dañaron a nuestro país por muchos años y quieren seguir haciéndolo. Por lo que quiero decirle que las y los quintanarroenses estamos aquí para luchar junto a usted en contra de esos intereses. Cuente con el pueblo de Quintana Roo para defender a usted, a su gobierno y a México”.
Mara Lezama recordó que, como en todo el país, las y los quintanarroenses “padecimos el neoliberalismo depredador. Los proyectos turísticos integralmente planeados fueron abandonados a favor del fetichismo del mercado. Ello trajo consigo el aumento de la desigualdad, el abuso de poder, el abandono a la educación, la inseguridad y una cultura de la frivolidad y del materialismo. Hoy trabajamos con firmeza para revertir esas consecuencias. Puedo asegurar que la prosperidad compartida está llegando, que los valores y el sentido ético del humanismo mexicano se difunden cada vez más: la Cuarta Transformación es una realidad en nuestro amado Quintana Roo, y esta se construye diariamente, desde el territorio, escuchando a la gente, en especial a quienes más lo necesitan”.
Durante el evento, la titular del Ejecutivo precisó: Acudimos puntuales a nuestra cita con la historia para aportar nuestro esfuerzo a la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación, que usted conduce magistralmente. Ningún otro país en el mundo tiene la dicha de estar liderado por una mujer de tantas y tantas convicciones.
En la parte final del mensaje de bienvenida, Mara Lezama afirmó: Querida Presidenta, lo decimos fuerte y claro, hay rumbo, hay convicciones, hay mujer, hay comandanta, hay una gran Presidenta de México.
Durante la rendición de cuentas, la Presidenta de México dio a conocer que Quintana Roo es el estado 23 donde se da el informe y el 5 de octubre se hará en el Zócalo de la Ciudad de México.
Claudia Sheinbaum informó que la Cuarta Transformación tiene resultados: en 36 años de gobiernos neoliberales dejaron pobreza y desigualdad. En tan solo 6 años de gobierno transformador, 13.6 millones de mexicanos salieron de la pobreza; ahora somos el segundo país con menos desigualdad, solo después de Canadá.
Esto fue resultado de tres acciones: aumento al salario mínimo del 135% en términos reales; los programas del bienestar únicos en México al que se le destinan 850 mil millones de pesos, y la ejecución de obra pública estratégica. Todo con dinero que salió de quitárselo a la corrupción.
La Presidenta de México afirmó que ahora, en que estamos viviendo tiempos únicos y estelares, en México gobierna su pueblo y somos el país más democrático del planeta.
Durante el Informe, dio a conocer que este año iniciaron 3 programas del bienestar nuevos: Apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, la beca “Rita Cetina” y Salud Casa por Casa que se fortalece con Farmacias del Bienestar.
Por otra parte, dio a conocer que este año los pueblos indígenas y afromexicanos reciben un presupuesto directo para que decidan ellos mismos qué tipo de obra requiere su comunidad. En Quintana Roo 216 comunidades recibieron este presupuesto.
Al referirse a Quintana Roo, Claudia Sheinbaum afirmó que el Tren Maya se fortalece al hacerlo tren de carga; se trabaja en la conservación red de carreteras, se concluirá el puente Nichupté, se mejora la carretera a Isla Blanca, se construyen 48 mil 544 Viviendas del Bienestar, 250 mil familias se benefician con la reducción de deudas del Infonavit y del Fovisste, habrá un campus de la Universidad Rosario Castellanos, en Cancún, se concluye el hospital general de Chetumal, de Carrillo Puerto; se construye una unidad de medicina familiar del Issste en Playa del Carmen; se convierte en hospital la unidad de Chetumal, se impulsa el Polo de Desarrollo Económico del Bienestar, se canceló el cuarto muelle de Cozumel y habrá un Centro Libre para Mujeres en cada Municipio de Quintana Roo.
“Quiero agradecerles este año en donde hemos caminado juntas y juntos. Un gobierno que es cercano a su gente, tiene el reconocimiento de su gente, si nunca nos alejamos. Y tengan la certeza de que nunca me voy a alejar del pueblo de Quintana Roo, que nunca me voy a alejar del pueblo de México”.
“Es nuestro origen y es nuestro destino. Y juntas y juntos sabemos que cualquier problema que enfrentemos si estamos juntos, no hay nada que nos detenga. Así es el pueblo de México”.
“Cuando se conoce su fuerza y su historia, no hay nada que detenga al pueblo de México. ¡Que viva Quintana Roo!”
Acompañaron a la Presidenta de México la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; los secretarios del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Jesús Antonio Esteva Medina; del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; la directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González; el coordinador general de programas del Bienestar, Carlos Torres Rosas, y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales de México, Leticia Ramírez Amaya.