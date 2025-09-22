Capturan a autor intelectual del asesinato de líder de la CROC

Luis Fernando “N”, alias “El Inge”

El titular de la Fiscalía General del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer que fue ubicado y detenido el presunto autor intelectual del homicidio del líder sindical Mario “N”; este sujeto es identificado como Luis Fernando “N”, alias “El Inge”; el móvil del crimen habría sido la inconformidad del señalado, quien no recibía comisiones económicas por parte del sindicato y que la víctima daba preferencia de empleo, financieras y diversas prebendas a otras personas, pero no a él.

Asimismo, otros motivos por los que probablemente ordenó privar de la vida a la víctima, son que este lo habría despojado de un terreno en la zona de Costa Mujeres, además de que pretendía continuar al frente de la central obrera, con lo cual el ahora detenido no estaba de acuerdo.

Cabe mencionar que Mario “N” perdió la vida, luego de recibir siete impactos de arma de fuego calibre 45, el 4 de agosto del presente año, cuando dos sujetos, a bordo de una motocicleta se acercaron a él, en el momento en el que estaba en su camioneta, en un estacionamiento ubicado en la Supermanzana 42, de este municipio.

Derivado de la investigación que esta Representación Social sigue por dicho homicidio, fue posible ubicar y detener a Luis Fernando “N”, cerca de la avenida López Portillo del municipio de Benito Juárez.

Según las primeras indagatorias, el ahora detenido era cercano a la víctima desde hacía varios años, ya que fue su asistente y chofer, lo que le permitió conocer sus movimientos personales y laborales, por lo que está relacionado como el autor intelectual del homicidio, con la participación de un grupo delincuencial.

Asimismo, se tiene conocimiento de que contrató a los sicarios Ángel Yahir “N” y Arnulfo “N”, a quienes proporcionó dinero para hospedarse en Benito Juárez, el 1 de agosto, es decir tres días antes del homicidio. Estos sujetos ya están vinculados a proceso, el primero como autor material, al ser quien presuntamente accionó el arma fuego contra la víctima, en tanto que el segundo por conducir la motocicleta en la que se trasladaban para cometer el homicidio; un tercer masculino, Oscar Guillermo “N”, otro imputado, también estaría relacionado en estos hechos.

Mediante trabajos de investigación, la Fiscalía ubicó en el estado de Colima, la camioneta Cherokee, misma que fue presuntamente utilizada por los sicarios y el autor intelectual del homicidio, para vigilar los movimientos del hoy occiso; el vehículo fue trasladado a este municipio y asegurado.

Luis Fernando “N” fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió; en el término constitucional previsto definirán su situación jurídica.