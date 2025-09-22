Jimmy Kimmel regresa de la cancelación; su programa se transmitirá nuevamente este martes

Represión Fotografía de archivo de 2024 del presentador Jimmy Kimmel hablando durante la 96.ª ceremonia de los Oscars (CAROLINE BREHMAN/EFE)

La cadena televisiva ABC informó que tras la cancelación del programa de Jimmy Kimmel por sus comentarios sobre Charlie Kirk, volverá al aire a partir de este martes.

ABC hizo el anuncio este lunes tras mantener conversaciones sobre la suspensión con su empresa matriz The Walt Disney Company, ya que esta implementación les costó severas criticas.

Un portavoz de Disney indicó que la cadena decidió suspender la producción del programa “para evitar aún más la situación que atravesaba el país tras la muerte de Kirk.

“Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días en conversaciones con Jimmy y, tras ellas, decidimos regresar el programa este martes”, expresó el portavoz.

“Es una decisión que tomamos porque sentíamos que algunos comentarios podían haber sido realizados en mal momento y, por lo tanto, ser insensibles.

Hemos pasado los últimos días teniendo profundas conversaciones con Jimmy y, tras ellas, hemos llegado a la decisión de que el show vuelva el martes”, agregó.

El regreso del programa se da después de una fuerte polémica por la decisión de la cadena de silenciar al comediante, en la que defensores de los derechos y la libertad de prensa consideraron que era una violación a la libertad de expresión cobijada por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La cancelación a Kimmel se dio horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

Este lunes, alrededor de 400 artistas firmaron, junto a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una carta abierta en la que solicitan el apoyo del público para condenar la suspensión, calificada como indefinida, y defender la libertad de expresión.

La avalancha de críticas (incluidas las de figuras republicanas como el senador Ted Cruz) llevó a la Casa Blanca a negar cualquier implicación en la suspensión del programa de Kimmel a raíz de los comentarios que hizo tras el asesinato de Kirk.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este lunes en una entrevista con Fox News que Donald Trump, “no ejerció ninguna presión”.

No obstante, Trump celebró la suspensión del comediante y amenazó con retirar los permisos de emisión a los canales que lo critiquen, argumentando que aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra.