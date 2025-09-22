Tamaulipas se suma a Plan Nacional de fortalecimiento de producción de carne

Antonio Valera Flores

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas, Antonio Varela Flores, informó que el estado será incluido en el Plan Nacional para Fortalecer la Producción de Carne en México, iniciativa impulsada por el Gobierno de México ante los cierres de la frontera con Estados Unidos debido al brote de gusano barrenador.

Varela Flores indicó que esta estrategia forma parte del Plan México, y tiene como objetivo fortalecer la cadena productiva de la carne, desde la engorda de reses hasta su industrialización y comercialización en el mercado interno. Con ello, se busca avanzar hacia la autosuficiencia nacional en la producción cárnica, al tiempo que se brinda un respaldo decidido a los pequeños y medianos productores del país.

“Este programa representa una gran oportunidad para Tamaulipas y para nuestros ganaderos, ya que nos permitirá consolidar nuestra producción, reducir la dependencia del mercado exterior y fortalecer la economía rural del estado”, expresó.

Su primera fase iniciará en Sonora, Coahuila y Durango, considerados los principales exportadores de ganado del país. En una segunda etapa, se incorporarán Chihuahua y Tamaulipas, como parte del proceso de expansión y consolidación del plan.

“Con esta inclusión, Tamaulipas se posiciona como una entidad clave en la estrategia nacional para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar la competitividad del sector ganadero mexicano”, finalizó.