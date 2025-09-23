Avanza Baja California en transparencia y combate frontal a la corrupción: Marina del Pilar

. Se firmó el pacto “Estrategia Estatal de Combate a la Corrupción”.

En el marco del inicio de la Novena Jornada contra la Corrupción en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reafirmó el compromiso de su administración con la transparencia y la rendición de cuentas, destacando avances históricos en el combate a la corrupción en el estado.

Durante el evento, organizado por la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno de Baja California, se firmó el pacto “Estrategia Estatal de Combate a la Corrupción”, que busca fortalecer la colaboración interinstitucional entre los tres poderes del estado y los siete municipios, consolidando un gobierno confiable y cercano a la ciudadanía.

En su mensaje, la mandataria estatal subrayó que su gobierno ha presentado 51 denuncias ante las fiscalías estatal y federal por presuntas irregularidades en el servicio público, logrando judicializar 18 casos que representan un daño por 625 millones de pesos. Además, resaltó la recuperación histórica de 172 millones de pesos para el erario estatal.

“Al pueblo de Baja California nadie le roba su dinero”, enfatizó Marina del Pilar, al tiempo que celebró la reducción del 99% en observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pasando de 4,942 millones de pesos observados entre 2017 y 2024 a solo 1.5 millones.

La gobernadora también destacó la alineación de Baja California con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, adoptando los 10 pilares del nuevo modelo federal de prevención y combate a la corrupción.

Por su parte, María Gabriela Monge Pérez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno estatal, agradeció el respaldo de la gobernadora y reconoció el apoyo de la instancia federal liderada por Raquel Buenrostro Sánchez. Monge Pérez calificó la jornada como un momento icónico que reafirma el compromiso con la integridad y la participación ciudadana.

“Desde el inicio de esta administración se asumió el compromiso de construir un gobierno cercano, transparente y receptivo a las necesidades de la población”, concluyó.