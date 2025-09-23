En Sinaloa, gabinete de seguridad acuerda comunicar avances semanales mediante autoridades estatales

Rubén Rocha Moya

Luego de la reunión periódica realizada en la Base Aérea Militar Número 10 con el gabinete de seguridad federal, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que de ahora en adelante el gabinete de seguridad, encabezado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se encargará de informar los avances con respecto a la seguridad cada semana, por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

A la reunión también asistieron los secretarios de Defensa, Marina y Guardia Nacional y también empresarios y directores de medios de comunicación, que fueron quienes propusieron precisamente no esperar semanas para conocer los avances de esta estrategia de seguridad que lleva a cabo el gobierno federal para recuperar la tranquilidad en Sinaloa.

“Lo más importante es que hubo una participación de los empresarios de los medios, en donde sugirieron cosas, sobre todo, informar con el tiempo prudente, no esperar a que se dé la información cada mes, y se quedó en eso, se dijo, vamos a tratar de que se tenga con la fuente del Secretariado, vamos a darlo semana a semana”, explicó el general Trevilla de la Sedena.

En el transcurso de esta misma semana a través del Secretariado Ejecutivo del SESP, se definirá el día en el que se darán a conocer el informe de avances.

El mandatario estatal, añadió que de acuerdo al informe presentado en esta reunión por el secretario García Harfuch, se tiene una disminución de delitos de alto impacto en todo el país como en Sinaloa en particular.