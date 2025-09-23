Hallan cuerpo de mujer en el río Bravo entre Coahuila y Texas; presumen sea migrante

El cuerpo de la mujer fue descubierto por pescadores y vecinos (Periodicolavoz.com.mx)

Migración — Autoridades de Coahuila informaron este martes del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer, presuntamente migrante, en aguas del Río Bravo en los límites con Texas y que se encontraba en estado de descomposición.

Autoridades locales ya investigan el caso y mantienen comunicación con otras fiscalías y la Agencia Especializada en Personas Desaparecidas, con el objetivo de verificar si existe algún reporte que permita identificar a la mujer.

Vecinos y pescadores de la zona fueron quienes alertaron a las autoridades sobre el cuerpo que flotaba en las aguas en la zona conocida como Las Adjuntas, en la colonia Presidentes y cerca del puente internacional número 2 en Piedras Negras, por lo que al lugar llegaron Bomberos y equipos de emergencia para sacar el cuerpo de la mujer.

Reportes oficiales señalan que la mujer vestía una blusa azul y pantalón deportivo negro y no portaba ninguna identificación, por lo que se desconoce su identidad y si se trata de una migrante.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia correspondiente y establecer las causas precisas de su fallecimiento.

Con este hallazgo suman 15 en lo que va del año nueve en el río Bravo. De ellos, únicamente uno corresponde a un ciudadano que falleció durante un día de campo en la zona de Santo Domingo; los demás eran migrantes que perdieron la vida mientras intentaban cruzar el cauce hacia Estados Unidos.

