Muere Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza, Nuevo León; padecía cáncer

Mauricio Fernández (@MauricioFdzGa/x)

La mañana de este martes de dio a conocer el fallecimiento del alcalde de San Pedro Garza, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza a los 75 años a causa de un cáncer de pulmón.

El pasado 15 de septiembre había anunciado que pediría licencia al cargo y luego presentaría su renuncia por su condición de salud.

Fernández Garza padecía cáncer desde hace algunos años y la semana pasada informó que ya no iba a continuar con el tratamiento porque “es pesadísimo”.

“Ya no puedo caminar, la tarea es muchísima y ya no puedo concentrarme, ya no puedo resolver una tarea de 24 horas, aunque sea muy simple, esta semana estuve hospitalizado, la verdad es que el cáncer está creciendo mucho”, expresó en conferencia de prensa.

Asumió por primera vez la presidencia municipal en 1989, regresó al puesto en 2009 y volvió al mandato por tercera ocasión en 2015; ganó los comicios en 2024 y su periodo terminaba en 2027.