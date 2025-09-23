Operativos en Puebla dan como resultado la detención de 73 personas: SSP

Operativos en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública junto con autoridades federales y municipales, llevaron a cabo 224 operativos en todo Puebla donde se dio la detención de 73 personas, esto en el periodo del 15 al 20 de septiembre.

La SSP destaca la detención de un presunto narcomenudista con operaciones en la zona del mercado Morelos de la ciudad de Puebla, así como el aseguramiento de un delincuente relacionado con actividades ilícitas como robo a transeúntes y extorsiones a comerciantes en San Ándres Cholula.

En este mismo periodo, autoridades realizaron un operativo en San Baltazar Tetela, junta auxiliar del municipio de Puebla, donde se ubicaron siete cámaras instaladas de manera irregular. Asimismo, en el centro penitenciario de Tehuacán se aseguraron más de 30 mil 900 pesos en efectivo, 11 objetos punzocortantes, cinco celulares y aparatos electrónicos.

A esto se suma el aseguramiento de 511 envoltorios de posible droga, 34 cartuchos útiles, nueve armas de fuego, dos tomas clandestinas en ductos de PEMEX y la recuperación de 90 vehículos con reportes de robo.