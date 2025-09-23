Se aplicaron protocolos sanitarios en Nuevo León después de hallar gusano barrenador en el ganado

Planta de mosca estéril para combatir al gusano barrenador

Se detectó un caso de gusano barrenador en una cabeza de ganado en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. El animal originario de Minatitlán, Veracruz, contaba con toda la documentación y pasó los filtros sanitarios correspondientes; no fue hasta la revisión en destino que se le encontró una herida en la oreja, la cual fue atendida profesionalmente bajo los protocolos de sanidad establecidos.

Héctor de Hoyos Koloffon, presidente de la Asociación de Engordadores de Ganado Bovino del Noreste (AEGBN), enfatizo en la importancia de atender rápidamente estos casos.

Hoyos Koloffon reiteró que el sector no requiere incrementar las restricciones a la movilización de ganado, ya que los productores han invertido alrededor de 900 millones de pesos en fortalecer la sanidad pecuaria, mediante la contratación de más médicos veterinarios, medicamentos especializados, muestreos y vigilancia permanente. Sin embargo si considera fundamental que el Gobierno federal acelere la instalación de una planta de producción de moscas estériles, tecnología clave para erradicar al gusano barrenador.

“La sanidad no es negociable. Necesitamos herramientas de control como la planta de mosca estéril que ya tuvimos hace 40 años, porque esa sería la mejor inversión”, puntualizó.

En el marco de Expo AgroNoreste & Bovinos Carne, que se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre y 1 de octubre en Monterrey, Nuevo León, expertos, como Enrique Sánchez Cruz, abordarán desafíos y avances del sector, entre ellos, el problema del gusano barrenador.