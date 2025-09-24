Autoridades de Sinaloa dieron a conocer los resultados de los operativos de seguridad realizados del 15 al 21 de septiembre

Verona Hernández Valenzuela

Durante la conferencia de prensa, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Verona Hernández Valenzuela, informó que la semana pasada se recuperaron 97 vehículos reportados como robados y añadió que las autoridades de seguridad que conforman el Grupo Interinstitucional, aseguraron 33 vehículos, 77 armas, a 48 personas, 30,007 municiones y tres artefactos explosivos. Se incautaron 2,718 kilos de metanfetaminas, 36 kilogramos de fentanilo, 26 kilogramos de marihuana, así como 22 toneladas de precursores químicos.

También se aseguraron tres laboratorios que eran utilizados para la producción de drogas, 53 áreas de almacenamiento de precursores químicos, 31 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular, dos inmuebles y dos máquinas tragamonedas que fueron retiradas de la vía pública.

Verona Hernández Valenzuela, dio a conocer que el día 23 de septiembre, los integrantes del Grupo Interinstitucional recuperaron dos vehículos en Culiacán. Mientras que en Cosalá se aseguraron seis cargadores y 250 cartuchos, así como una camioneta, una motocicleta, dos cargadores de arma larga, 60 cartuchos y una dosis de presunta droga conocida como cristal. La vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estad, añadió que en Cosalá y Elota se localizaron y deshabilitaron 17 áreas de almacenamiento de precursores químicos y un laboratorio utilizado para la fabricación de drogas sintéticas y en el municipio de Concordia, las autoridades aseguraron un vehículo tipo razer con tres cargadores, 580 cartuchos y equipo táctico.