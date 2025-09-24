Autoridades en Puebla detienen a nueve personas presuntamente dedicadas al robo de transporte de carga

Operativos en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, resultado de una acción conjunta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa (DEFENSA), se logró la detención de seis hombres y tres mujeres, presuntamente dedicados al robo a transporte de carga.

Al tomar conocimiento de que una de las probables responsables es integrante de la Policía Estatal, de manera inmediata la Dirección General de Asuntos Internos solicitó la suspensión del servicio, a efecto de no vulnerar el proceso.

Asimismo, la institución colabora con la Fiscalía General de Puebla (FGE) para aportar los elementos pertinentes a las diligencias que se desarrollen, con total apego a derecho.