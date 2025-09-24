¡La Luz del Mundo en armas! caen 38 hombres en Michoacán en campo de adiestramiento militar

Detención por autoridades michoacanas

En Michoacán fueron detenidos un total de 38 hombres fueron detenidos en un supuesto campo de adiestramiento militar vinculado a la iglesia La Luz del Mundo, ubicado en un camino de terracería en los límites con Jalisco, en el municipio de Vista Hermosa.

En el operativo, autoridades locales y federales decomisaron armas blancas, 19 réplicas de armas de fuego, equipo táctico y simuladores de explosivos. Entre los detenidos se encuentran hombres de diferentes estados del país, incluidos Jalisco, Nayarit, Guerrero y Estado de México, así como un ciudadano estadounidense.

Traslado y operativo

Los sospechosos fueron trasladados durante la noche a la Fiscalía Estatal en Morelia, Michoacán. Videos difundidos por medios locales muestran a una decena de patrullas escoltando a los hombres, vestidos en su mayoría con camisetas negras, mientras avanzaban en fila hacia las instalaciones bajo la vigilancia de diversas corporaciones de seguridad.

Los detenidos declararon ser miembros de la iglesia y que su misión era entrenarse para proteger a los templos, líderes y eventos religiosos de su congregación.

Vecinos alertaron

Habitantes cercanos al predio alertaron a las autoridades tras notar actividades sospechosas y la entrada constante de personas, lo que les hizo pensar que se trataba de un campo de entrenamiento del crimen organizado. Aunque la mayoría de las armas eran de utilería, los vecinos señalaron que a la distancia parecían reales, lo que generó temor en la zona.

Guardia secreta

Durante años, exintegrantes y testigos cercanos al caso han señalado la existencia de un grupo llamado Jahzer, una guardia secreta encargada de resguardar a los jerarcas, a la familia de Joaquín y de dar seguridad en eventos masivos. Según esos testimonios, sus miembros serían tanto mexicanos como estadounidenses.

El proceso contra Joaquín sigue creciendo. Hace apenas unas semanas, un fiscal en Nueva York lanzó nuevas acusaciones contra el líder religioso y cinco cómplices más, entre ellos su madre, Eva García de Joaquín, de 79 años, y su sobrino, Joram Núñez Joaquín, de 37. Ambos están señalados de formar parte de una red de tráfico sexual transnacional que, según las denuncias, operó durante décadas al servicio del “apóstol” y antes bajo el mando de su padre, Samuel Joaquín Flores, fallecido en 2014.