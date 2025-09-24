Nace en Puebla Movimiento CONSTRUIR, para rescatar Valores, Familia y Paz en México

En un país herido por la violencia y la división, CONSTRUIR apuesta por lo esencial, formar buenos ciudadanos y mejores seres humanos señala Mario Romo. — Para construir una mejor ciudadanía viva, ética y solidaria, capaz de transformar a México en una sociedad más justa, unida y en paz, fue constituido en Puebla, Puebla, el Movimiento CONSTRUIR.

La nueva organziación social celebró su primera reunión nacional 2025 con la participación de más de 200 coordinadores estatales, líderes sociales y aliados estratégicos de todo el país.

Durante la ceremonia de instalación, Guadalupe Ivonne Solís Sandoval, directora nacional de CONSTRUIR, explicó que el objetivo es alinear esfuerzos estatales y regionales en la formación ciudadana, la cultura de la paz y la defensa de valores como la vida, familia, dignidad humana y libertades fundamentales.

“CONSTRUIR es un movimiento que nace del corazón y el alma de los mexicanos heridos y lastimados por las fallas, las mentiras y el sufrimiento de las familias; hoy es necesario construir lo que otros han destruido, porque los ciudadanos son los más importantes en este proyecto, necesitamos hombres y mujeres valientes, dispuestos a ser constructores de fe, esperanza y de paz”, dijo.

Enseguida expresó su preocupación por la inseguridad pública que afecta a todo el país.

Dijo que el Movimiento CONSTRUIR cumplirá sus objetivos a través de programas de capacitación, diplomados, concursos de oratoria y debate, eventos nacionales y acciones territoriales.

Explicó que impulsa el desarrollo humano, la participación comunitaria y el fortalecimiento de liderazgos, con la articulación de esfuerzos entre sociedad civil, instituciones y comunidades para “construir buenos ciudadanos y mejores humanos”.

CONSTRUIR Familia y Mejor País

Por su parte Mario Romo Gutiérrez, Líder Nacional de Red Familia, llamó a la acción para que partidos políticos y candidatos vean CONSTRUIR como un movimiento que puede generar consensos y servir al bien común.

“Como sociedad nos toca sembrar y no desesperarnos; los políticos también son ciudadanos, y los políticos racionales saben decidir cuando reconocen que una causa puede darles votos y, sobre todo, ayudar a resolver problemas que afectan a la gente”, señaló.

En el MM Grand Hotel Hilton Puebla, añadió que CONSTRUIR es una propuesta de unidad para beneficiar a toda la sociedad.

Romo tomó protesta a coordinadoras y coordinadores estatales de Puebla, Hidalgo, Morelos, Guanajuato, Veracruz, Baja California Sur, Estado de México, Yucatán, Querétaro, Coahuila y Ciudad de México.

Los exhortó a trabajar en beneficio de la sociedad porque los ciudadanos son constructores de fe y esperanza.

Mario Romo también reconoció el papel fundamental de la mujer en la transformación de la sociedad y las familias.

Familia, Núcleo del Tejido Social

En su oportunidad, Pilar Morán Vargas, ex diputada federal y directora estatal en Puebla del Movimiento CONSTRUIR, expresó que este “nace de una convicción profunda, formar buenos seres humanos, conscientes de su papel en la sociedad y con el deseo genuino de transformar su entorno”.

“En este proyecto caben todos porque no hay partidos, hay personas; nuestro compromiso es la defensa de la familia y de la vida, reconociendo que la familia es el núcleo del tejido social; en un mundo que parece perder el rumbo, rescatamos los valores como cimientos que nos permiten convivir y progresar”, señaló.

Dijo creer firmemente en la dignidad humana y en la educación como motor de desarrollo, porque sin educación no hay futuro posible.

Posteriormente fueron entregados reconocimientos a los graduados del Diplomado “Construir buenos ciudadanos, mejores seres humanos”, eje académico del movimiento que ha logrado más de 7 mil 400 becarios en su primera generación.

El diplomado capacita a los participantes para que sean agentes de transformación en su entorno familiar, escolar y comunitario, y consoliden núcleos ciudadanos que fortalezcan el tejido social.

Mario Romo explicó que Movimiento CONSTRUIR está dirigido a todo el público en general, especialmente a jóvenes, hombres, mujeres, líderes comunitarios, familias y personas en contextos vulnerables.

También instituciones públicas y privadas, organizaciones civiles y comunidades rurales y urbanas, culminó.

Nace en Puebla Movimiento CONSTRUIR, para rescatar Valores, Familia y Paz en México