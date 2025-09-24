Tamaulipas impulsa conservación de la ruta migratoria de la Mariposa Monarca

Impulsa Tamaulipas conservación de la ruta migratoria de la mariposa monarca

Con el inicio de la migración de la mariposa monarca a través de Tamaulipas, el estado busca proteger el recorrido de esta especie para asegurar su llegada a salvo.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), indicó que el corredor biológico forma parte de la ruta migratoria de la Sierra Madre Oriental y de un área natural protegida llamada Paisaje Natural de la Mariposa Monarca.

Rocha Orozco expresó que son 17 ejidos de los municipios de Jaumave, Palmillas, Miquihuana, Bustamante, Tula, Ocampo y Antiguo Morelos, donde las mariposas paran para alimentarse, descansar y continuar su ruta.

“La Comisión de Parques tiene un programa de conservación de la mariposa monarca, con monitoreo constante de la especie”, mencionó.

La información recabada de los reportes de monitoreo genera datos para fortalecer o implementar acciones de conservación en su ruta migratoria por Tamaulipas, así como la identificación de las flores de las que se alimentan, los árboles donde descansan, los depredadores naturales y las amenazas, entre otros aspectos importantes.

Agregó que se han implementado acciones para garantizar la conservación de los hábitats, optimizando las condiciones de los ecosistemas y asegurando una adecuada alimentación para las mariposas monarca.

Asimismo, se ha colocado señalética en diversos espacios, pero se necesita el apoyo de la sociedad para seguir mejorando el entorno en pro de la biodiversidad.