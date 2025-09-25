Caso de osa en grave estado de descuido en zoológico enciende las alarmas en Nuevo León

Especial

El día de ayer la redes sociales se encendieron al difundirse imágenes de una osa negra americana resguardada en el Zoológico La Pastora, en Nuevo Léon, en evidente estado de descuido, activistas y animalistas alzaron la voz para que las autoridades estatales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron al santuario a verificar el estado del ejemplar.

En las breves imágenes compartidas, se observa a la osa en la esquina de lo que parece ser un espacio enrejado, visiblemente debilitada, con la mayor parte del pelaje afectado de lo que parece ser un avanzado caso de sarna.

El Zoológico no tardó en responder a las críticas vertidas en su contra que incluyen ecuaciones por maltrato y abandono animal. Según su versión, el ejemplar llegó a sus instalaciones hace dos años, trasladado por la Profepa, en condiciones críticas que incluían “enfermedades graves e irreversibles” como infección bacteriana, problemas renales y hepáticos y daños en las patas.

El comunicado de La Pastora señala que durante el tiempo que la osa ha estado bajo su cuidado, se le han brindado las atenciones y cuidados requeridos, sin embargo, mostraron apertura para que autoridades de protección animal y veterinarios especialistas acudieron a reevaluar el estado del animal.

Zoológico La Pastora bajo investigación por negligencia en caso de osa

Este jueves el zoológico difundió imágenes e información sobre la inspección al recinto por parte de personal de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Nuevo Léon, Parques y Vida Silvestre y de la Profepa.

Según lo comunicado por la Procuraduría, iniciaron una investigación para deslindar responsabilidades por un posible caso de negligencia en el manejo del ejemplar. Confirmaron que su estado de salud es delicado y que mañana contarán con más información de médicos veterinarios especialistas que evaluarán su estado.

En la versión difundida por el Zoológico, sostienen que le han brindado atención y tratamiento al ejemplar, pero que esperan el nuevo parte médico para contemplar si es necesario modificar el tratamiento. Señalan que el diagnóstico es reservado.