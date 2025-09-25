Marina del Pilar se congratula por premio internacional al Parque Esperanto en Baja California

La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, destaca la trabnsformación de un basurero a ser un espacio recreativo y arbolado

Baja California — La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, presumió este jueves el premio internacional WUP@10 Outstanding “New Park Project Award para América Latina”, que otorgó el World Urban Parks, por la transformación que se hizo de un espacio que pasó de ser un basurero a un punto de encuentro familiar y conocido como Parque Esperanto, lo que coloca a la entidad en los reflectores del mundo en el rubro de la sustentabilidad y la innovación urbana.

“Aquí donde había abandono y basura hoy hay vida, donde antes se acumulaban desechos ahora se reúnen las familias, se escuchan risas y se respira orgullo, ese es el verdadero sentido de Parque Esperanto”, subrayó la mandataria al apuntar que este parque simboliza la capacidad de transformar un espacio abandonado y lleno de desechos para convertirlo en un lugar donde ahora se respira aire limpio, crece la vida y las familias de Tijuana cuentan con un sitio digno para la convivencia.

El galardón será entregado en Turquía

El Parque Esperanto cuenta con más de 2 mil árboles, 15 mil arbustos en taludes y 20 mil metros cuadrados de pasto natural, infraestructura verde que refuerza su vocación ambiental y lo convierte en el espacio más grande del estado para la recreación, el deporte y la cultura.

Con más de un millón de visitantes en lo que va del 2025, el Parque Esperanto se proyecta como un modelo de recuperación urbana que trasciende fronteras y posiciona a Baja California como referente en sustentabilidad y espacios públicos de calidad.

Al respecto, el presidente del Consejo de World Urban Parks, Tim Geyer, destacó a través de un comunicado enviado al Parque Esperanto, que la distinción que se le otorga es resultado de una evaluación internacional entre más de 100 proyectos nominados por su innovación, impacto comunitario y contribución al medio ambiente.

El premio que distingue al Parque Esperanto se entregará durante el World Urban Parks 2025 Symposium, a efectuarse del 8 al 10 de octubre en el Centro de Ferias de Estambul, en Turquía, evento que contará con la participación de líderes de parques y espacios públicos de todo el mundo.

