Respalda Mara Lezama Ley contra la extorsión que impulsa la Federación

Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo

Quintana Roo — La gobernadora Mara Lezama expresó el respaldo del pueblo de Quintana Roo a la Ley contra la extorsión que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum, que persigue de oficio este delito y se homologa en todo el país, mismo que fue aprobado por la legislatura local.

“Somos uno de los primeros estados en aprobar esta propuesta federal que protege a las personas de aquellos que están haciendo daño en todo el país” expresó Mara Lezama durante el programa “La Voz del Pueblo”.

Recordó que en Quintana Roo existe un grupo especializado contra este delito, a través del cual se han podido bloquear muchas extorsiones virtuales. Reiteró el apoyo a la iniciativa federal para convertirla en una estrategia nacional.

Asimismo, respaldó otra iniciativa de la Presidenta de México, el del derecho al agua, que es una prioridad atender para que las concesiones regresen a los estados.

Por otra parte, la titular del Ejecutivo anunció que inició en Cancún el registro de CONAVI para acceder al programa Vivienda para el Bienestar y estará abierto hasta el 30 de septiembre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en la unidad deportiva “Toro Valenzuela”.

Durante el programa “La Voz del Pueblo”, la Gobernadora dejó en claro que es un trámite personal y gratuito, dirigido para aquellas personas que no tienen propiedad, no son derechohabientes del INFONAVIT ni del FOVISSSTE y con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Para solicitar una vivienda para el bienestar, debes tener al menos 18 años y los documentos necesarios incluyen Acta de nacimiento, Identificación oficial, CURP, y comprobante de ingresos y de domicilio. El proceso de registro es presencial y se llenará una Cédula de Diagnóstico para evaluar la elegibilidad.

Durante el programa, Mara Lezama dio a conocer que ha solicitado que en la Universidad “Rosario Castellanos” inicie la carrera de Medicina.

Entre otros temas dio a conocer que habrá algunas afectaciones en el Centro de Cancún, debido a reparaciones que se efectúan en una fuga de agua, misma que fue provocada por una perforación que llegó hasta una tubería, por lo que solicitó tomar las previsiones necesarias.

