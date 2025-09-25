Tamaulipas fortalece turismo con capacitaciones, certificación y registros

Turismo en Tamaulipas

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas impulsa la transformación del turismo en la entidad a través de la capacitación, certificación y registro de prestadores de servicios, con el objetivo de elevar la calidad, maximizar la satisfacción del cliente, fortalecer la competitividad y profesionalizar al talento humano.

El secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez, precisó que desde el gobierno de Tamaulipas se impulsa la capacitación permanente y el Registro Nacional de Turismo (RNT).

En esta ocasión, la jornada de capacitación fue para los prestadores de servicios turísticos de las comunidades de El Morón, Barra del Tordo y El Nacimiento, ubicados en el municipio de Aldama.

“Hay que recordar que Aldama cuenta con el cenote más profundo del que se tiene conocimiento en el país, así como una poza donde se puede practicar kayak, playa y para los amantes de la aventura las cuevas de Los Cuarteles, entre otros espacios más”, indicó.

Asimismo, refirió que durante la primera parte del encuentro, se abordó el tema “Destino Inolvidable: Mejorando la experiencia del turista”, donde se compartieron estrategias clave para elevar la calidad en la atención al visitante y diseñar experiencias memorables.

Además, se trabajó en la importancia del Registro Nacional de Turismo (RNT), destacando la relevancia de que los prestadores estén inscritos, para fortalecer su competitividad, profesionalizar el sector y generar mayor confianza entre los turistas.

“Cada esfuerzo por brindar experiencias inolvidables transforma nuestro destino y deja huella en cada visitante”, destacó Hernández Rodríguez.

El evento contó con la presencia de la presidenta municipal de Aldama, Mimí Sosa, entre otros funcionarios y prestadores de servicios más.