Sinaloa apoya a productores temporaleros mediante entrega de semillas

Sinaloa proveerá a productores temporaleros de 19 municipios semillas de garbanzo, frijol y cártamo.

De acuerdo a lo instruido por el gobernador Rubén Rocha Moya, la Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado informó que proveerá a productores temporaleros de 19 municipios semillas de garbanzo, frijol y cártamo.

En concreto, la estrategia de impulso para la producción agrícola comenzó en el municipio de Mocorito y forma parte del ejercicio fiscal de este año, en aras de brindar apoyo de forma directa a 959 productores con 152 toneladas 900 kilogramos de semilla de garbanzo; 74 toneladas 375 kilos de frijol y 7 toneladas 710 kilos de cártamo.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, indicó que los procesos de entrega de las semillas que, dicho sea de paso, están certificadas, se llevará a cabo en coordinación con los ayuntamientos de la entidad y de manera cronológica desde este viernes hasta el día 17 del próximo mes.

Asimismo, detalló que el subsidio por hectárea consiste en 60 kilos por hectárea y hasta 5 hectáreas, para la semilla de garbanzo; 50 kilos por hectárea y hasta 5 de superficie, para la semilla de frijol, mientras que para el cártamo será de 15 kilos por hectárea y hasta las 5 hectáreas.

Este tipo de medidas, comentó el gobernador, están encaminadas a nutrir con recursos el campo sinaloense y, especialmente, las finanzas de los productores temporaleros, ayudándolos directamente, con el propósito de mejorar su entorno y economía familiar.