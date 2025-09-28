Destaca Román Cota reducción de inseguridad en Tecate, BC; llama a cerrar filas

El alcalde de Tecate, Román Cota durante su informe de gobierno.

Al rendir su primer informe de gobierno, el alcalde de Tecate, Baja California, Román Cota Muñoz, destacó una reducción del 30 por ciento en la incidencia delictiva gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno a través de las Mesas de Paz.

Asimismo informó sobre la homologación salarial del 30 por ciento para los elementos de seguridad municipal, garantizando también su acceso a servicios médicos y la incorporación de 15 nuevas patrullas.

Paralelo a ello subrayó la inversión histórica de 20 millones de pesos en equipamiento y unidades para bomberos, que incluyó la construcción de la nueva Estación de Bomberos en Paso del Águila, un proyecto largamente esperado por la ciudadanía.

Cota Muñoz llamó a la unidad y a seguir caminando juntos sin bajar el ritmo ni la guardia. “Sigamos al 100, hasta que cada decisión y cada esfuerzo se refleje en bienestar para nuestra gente. Tecate es nuestra casa, nuestro orgullo, nuestra esperanza. Y por ello en Tecate la transformación avanza al 100”., aseveró

Ante miles de ciudadanos reunidos en las letras monumentales del Parque Miguel Hidalgo, Cota Muñoz señaló que en menos de un año se lograron avances superiores a los de toda la administración pasada, con más de 70 mil metros cuadrados de vialidades reencarpetadas en coordinación con el Gobierno del Estado, 13 millones de pesos invertidos en pavimentación en colonias históricamente olvidadas.

Asimismo la clausura definitiva del basurero de la Guajardo y la apertura del nuevo Centro de Transferencia en Paso del Águila con una inversión de 7 millones de pesos, además de la instalación y rehabilitación de más de 600 luminarias para reforzar la seguridad en distintas colonias.

“El pueblo no necesita promesas: necesita resultados. En Tecate la transformación avanza con un principio claro: que cada decisión genere bienestar a la gente”, afirmó

En materia de bienestar social, informó que más de 50 mil tecatenses fueron beneficiados con programas impulsados a través del DIF Municipal y la Dirección de Bienestar, que abarcaron desde uniformes escolares, becas y lentes hasta consultas médicas, cirugías, apoyos alimentarios, sillas de ruedas, aparatos auditivos y programas de capacitación para el trabajo.

Román Cota agradeció el respaldo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuyo acompañamiento fue decisivo para concretar diversos proyectos.

De igual manera agradeció a su familia en especial a su esposa Alejandra Herrera Soto, a su hijo Leonel, así como a sus padres y hermana.