¿Negligencia o maltrato animal?: Zoológico La Pastora reconoce que “pudieron hacer más” por la Osa Mina

Especial

Tras la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), institución que en primer lugar entregó a la osa Mina al zoológico La Pastora, el ejemplar de osa negra americana fue trasladado vía aérea a la fundación Invictus, en Pachuca Hidalgo, donde recibirá atención médica veterinaria especializada.

Los representantes de la fundación dieron a conocer que Mina estará aislada en cuarentena en un espacio que simula su hábitat natural. En estos días se evaluará su tratamiento y la ruta que seguirán los especialistas para mejorar su estado de salud, ya que su condición es crítica.

Informaron que la condición en que recibieron a la osa es con desnutrición, anemia, otitis, problemas en los ojos y demás afecciones, por lo que su diagnóstico es reservado hasta el momento.

El médico veterinario de la organización señaló que “Mina tiene toda la actitud, tiene ganas de salir adelante, por nuestra parte haremos todo lo posible médicamente, realizando los tratamientos correspondientes, los estudios y trazando una ruta de tratamiento para mejorar su condición actual”.

Negligencia y maltrato animal

Jean Joseph Léautaud Russek, Director General de Parque Fundidora, organismo administrador de Zoológico la Pastora, apareció para dar un comunicado en redes sociales donde informó que destituyó de su cargo al Coordinador General del Zoológico luego de que una investigación arrojará el resultado de que “el encargado del zoológico y el equipo médico pudieron hacer más por Mina”.

Durante la preparación del ejemplar para su traslado, se filtraron nuevamente imágenes de la osa que revelaron su estado físico debilitado, con casi la totalidad de la piel enferma, una pata trasera herida y el estado de desnutrición avanzado.

Imagene filtradas de Mina antes de su traslado

En un vídeo publicado por la Profepa, se observa a Mina en el espacio donde fue trasladada a Hidalgo ingiriendo alimentos en un mejor estado energético que el de las primeras imágenes que se dieron a conocer de su caso.

Se espera que las autoridades estatales y federales inicien una investigación a fondo para la revisión del Zoológico la Pastora que alberga más de 100 especies de animales para constatar que el estado del recinto, así como la atención y el cuidado que se brinda a los animales, sea el adecuado y que no existan más casos de maltrato y negligencia como lo sucedido con la osa Mina.