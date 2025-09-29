Tamaulipas a la baja con mortandad por infarto

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, convocó a todo el personal del sector salud a reforzar el cuidado de los factores de riesgo promoviendo estilos de vida saludables, lo que permitirá continuar la reducción de la mortalidad de pacientes hospitalizados por infarto agudo de miocardio, que en lo que va de la administración ha disminuido en un 25%.

“Cada uno de ustedes, como trabajadores de la salud, debe ser un educador hacia nuestra población para modificar este conocimiento y poder incrementar esta expectativa de años de vida saludable y superar estas barreras, no sin dejar de usar los grandes avances tecnológicos y de gran nivel de especialidad, infraestructura y equipamiento con los que ahora, afortunadamente, contamos en nuestras unidades hospitalarias”, indicó.

En la ceremonia de honores realizada en la explanada de la Unidad Adolfo Ruiz Cortines, acompañado por los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, Villarreal Anaya también se refirió a la celebración del Día del Maíz.

“Creo que, como nación, tanto el corazón como el maíz nosotros lo tenemos muy arraigado como principios de vida que nos han dado fortaleza y crecimiento a esta nación”, expresó.

Asimismo, reiteró todo el apoyo de su administración para seguir mejorando la salud de los pobladores y prolongar la oportunidad de vivir más años, en forma saludable.

“Sigamos trabajando unidos, sigamos buscando que quienes estamos en esta noble profesión estemos atentos en nuestra capacitación, en nuestra formación para buscar los avances científicos necesarios y con la información epidemiológica complementaria que nos permita darle cada vez a los tamaulipecos y a las tamaulipecas mejor calidad de vida, más años de vida saludable y que tengamos una mejor sociedad”, precisó.

Por su parte, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, comentó que hay avances concretos como el Código Infarto, la terapia fibrinolítica que se aplica en 16 hospitales y dos salas de hemodinamia que permiten cateterismo, marcapaso, desfibrilador y angioplastia sin costo para los pacientes.

Añadió que en Tamaulipas, la enfermedad isquémica del corazón es la primera causa de muerte, con una tasa de 115 defunciones por cada 100 mil habitantes, por arriba de la media nacional.

Indicó que el gobernador ha determinado el impulso de la Dirección de Medicina de Estilo de Vida Saludable, siendo la única dirección en el país. Además, 8,300 profesionales de la salud se han capacitado y 1,284 más participan actualmente en la cuarta etapa del Diplomado de Medicina de Estilo de Vida Saludable.

“Con la conducción de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, seguiremos impulsando políticas, programas y acciones que combinan ciencia, prevención y humanidad. De corazón a corazón, contribuiremos a lograr un Tamaulipas con el pleno ejercicio del derecho humano a la salud, un Tamaulipas saludable y feliz”, finalizó.