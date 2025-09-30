La Catedral de Santiago: ahora brilla con nueva luz en el corazón de Saltillo

Catedral de Santiago Saltillo (Especial)

Saltillo tiene un nuevo motivo para presumir su centro histórico. La Catedral de Santiago Apóstol, emblema espiritual y arquitectónico de la capital coahuilense, se viste desde ahora con una iluminación artística que transforma sus noches en un espectáculo de historia, fe y modernidad. El proyecto, fruto de la colaboración entre el Gobierno de Coahuila y la iniciativa privada a través de Iberdrola México, forma parte del programa “México Brilla”, que combina tecnología de última generación con respeto por el patrimonio. Más que un encendido, lo que se inauguró en la Plaza de Armas fue un puente entre siglos: la cantera barroca y churrigueresca de la fachada, su torre neoclásica —la más alta del norte de México— y la vida cotidiana de quienes recorren la ciudad al caer el sol.

Pasear por el centro y levantar la vista hacia la Catedral ahora es descubrirla con otros ojos. Con 135 proyectores LED, la iluminación no solo resalta los detalles de su arquitectura, sino que reduce en 55% el consumo energético, convirtiéndola en un referente de sostenibilidad y turismo cultural. La inauguración estuvo acompañada de música, repique de campanas y la bendición del obispo Hilario González García, en un ambiente que recordó que Saltillo es ciudad de tradiciones, pero también de innovación.

Construida entre 1745 y 1897, la Catedral de Santiago es mucho más que un templo: es testigo de la historia de un pueblo que creció alrededor de sus muros. Ahora, con esta nueva iluminación, se integra a la tendencia mundial de realzar monumentos históricos como atractivos turísticos, sin perder su esencia. El alcalde Javier Díaz lo dijo claro: este proyecto embellece aún más el primer cuadro de la ciudad, y forma parte de un esfuerzo mayor por darle nueva vida a las calles del centro, mejorar la seguridad y la experiencia de quienes lo visitan.

Con esta intervención, Saltillo se convierte en la segunda ciudad del país en sumarse a “México Brilla”, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y para el viajero curioso, representa una razón más para perderse entre las plazas, los museos, los portales y ahora, la Catedral iluminada que guarda en sus piedras tres siglos de historia. Cuando el sol se oculta y la cantera comienza a brillar, Saltillo se redescubre: una ciudad que honra su pasado, se ilumina en el presente y abre camino al futuro.