Sinaloa acumula 114,772 MDP en inversión privada en lo que va del gobierno

Sinaloa acumula 114,772 MDP en inversión privada

El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Economía, del Consejo para el Desarrollo Económico Estatal (CODESIN), del Centro para la Inversión y el Comercio (CIT) y de los empresarios, la inversión privada en el la entidad sigue creciendo a buen ritmo, consolidando al estado como un ejemplo nacional de colaboración público-privada y generando confianza entre los inversionistas, así lo informó el director del CIT Sinaloa, Germán Rivera Carlón.

“Lo que hemos transmitido a los inversionistas es que, a través de los años, los compromisos e incentivos se siguen respetando, con un Secretario de Economía que conoce el mundo empresarial y con Codesin, que habla el mismo lenguaje de los inversionistas que llegan a Sinaloa”, expresó.

Al concluir la cuarta sesión de consejo del CIT Sinaloa, Rivera Carlón precisó que el estado mantiene fortaleza en sus sectores tradicionales y en los que se ha venido desarrollando, lo que se refleja en la inversión privada.

“Tenemos un escenario de negocios atractivo, con incentivos fiscales, competitividad, puertos estratégicos y buena conectividad hacia los mercados. Todos estos elementos hacen que inversionistas locales y nacionales desarrollen proyectos en el estado”, mencionó.

Asimismo, precisó que, de enero de 2022 a junio de 2025, fecha del último registro, Sinaloa acumuló 114,772 millones de pesos en inversión privada, un 15% más que en el mismo periodo de la administración anterior.

El director del CIT dio como ejemplo el sector hotelero, que sigue mostrando gran dinamismo. Actualmente se construyen nueve hoteles con una inversión de 182 millones de dólares, que representarán 1,400 nuevas habitaciones. Además, hay siete hoteles más firmados por 133 millones de dólares que pronto comenzarán a construirse.

En el ámbito logístico, Germán Rivera señaló que se está por concluir la construcción del Mazatlán Logistic Center, un parque de 900 millones de pesos ya vendido y listo para desarrollarse. Este proyecto aprovechará la agroindustria, el comercio y la industria maquiladora, funcionando como un impulso para el sector industrial.

“En Sinaloa hablamos de inversión en turismo, logística e industria, con participación activa de inversionistas nacionales y locales”, destacó Rivera.

Por su parte, la directora de Competitividad e Innovación Empresarial de la Secretaría de Economía, Daniella Torres, dijo que los Certificados de Promoción Fiscal (CEPROFIES) son una herramienta clave para el crecimiento de las empresas y la generación de empleos.

De noviembre de 2021 a septiembre de 2025 se han otorgado 232 certificados, fomentando una inversión privada de 62,869 millones de pesos y generando 30,091 empleos directos e indirectos en diversos sectores productivos del estado.

“Los CEPROFIES representan un impulso del Gobierno para las empresas, ayudan a consolidar los negocios, generan ahorros concretos y crean empleos para las familias”, finalizó.