Doctora de la misión de médicos cubanos adscrita al IMSS-Bienestar muere en Veracruz

Lqa doctora cubana, Zunilda Torres Rodríguez, falleció el pasado 29 de septiembre en Veracruz, por causas aún no aclaradas por las autoridades (Cubanet)

Médicos cubanos — “Desde la misión diplomática, la Brigada Médica y el Ministerio de Salud Pública de Cuba nos unimos al dolor de su familia y amigos, asegurando todo el apoyo consular y gestionando su repatriación”, escribió la embajada de Cuba en México en un comunicado, al confirmar la muerte de la doctora Zunilda Torres Rodríguez, integrante de la misión médica de Cuba y quien falleció repentinamente el pasado 29 de septiembre.

La representación diplomática de Cuba en México, no informó sobre las causas que derivaron en el fallecimiento de la doctora Torres Rodríguez, especialista en medicina física y rehabilitación en el hospital adscrito al IMSS-Bienestar, Doctor Luis F. Nachón, en Xalapa, Veracruz.

Medios locales reportan este martes que la especialista cubana murió la madrugada del lunes y se encontraba en el país sola, ya que su familia no la acompañó en México.

La embajada de Cuba en México refirió que autoridades del IMSS Bienestar gestionan los trámites sobre el fallecimiento de la doctora Zunilda Torres Rodríguez para su repatriación a la isla.

