Morelos avanza con justicia y dignidad: Margarita González Saravia

Informe. Margarita González dio a conocer los avances alcanzados en materia de seguridad, economía, medio ambiente y programas sociales.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó esta mañana los resultados de su primer año al frente del Poder Ejecutivo, en un evento realizado en el Centro Cultural Teopanzolco, en Cuernavaca. En su mensaje, reafirmó el compromiso de encabezar un gobierno cercano, honesto y transparente, que pone al pueblo en el centro de las decisiones. Señaló que Morelos vive un tiempo de transformación, donde la política recupera su sentido más profundo, y que este primer año marca el inicio de un estado más justo, fuerte y próspero para todas y todos.

En materia de seguridad, destacó la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la instalación diaria de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, y el inicio de la Policía Turística. Estas acciones, junto con la justicia salarial para los cuerpos policiales y su profesionalización continua, han contribuido a reducir la incidencia delictiva y fortalecer la confianza social.

En el ámbito económico, se realizó una inversión histórica de 700 millones de pesos para el campo, muy superior a la del año anterior. El Aeropuerto Internacional de Cuernavaca recibió más de 105 millones de pesos para su reactivación, y se concretaron inversiones superiores a dos mil millones de pesos en sectores como el farmacéutico, tecnológico, logístico, turístico, industrial, agroindustrial y creativo, consolidando a Morelos como un polo de desarrollo estratégico.

En lo social, se puso en marcha el programa Viviendas para el Bienestar, beneficiando a más de dos mil hogares. Se realizaron obras educativas y culturales, como la construcción de aulas, techumbres y rehabilitación de planteles. La gobernadora destacó que el 98 por ciento de las y los egresados de primaria continúa en secundaria, superando la media nacional. También resaltó el impacto del programa Corazón de Mujer, que beneficia a más de 28 mil mujeres morelenses de entre 55 y 59 años, así como las acciones comunitarias desarrolladas a través de las Caravanas del Pueblo y los Territorios de Paz y Buen Vivir.

En materia ambiental, gracias al respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se destinaron mil 100 millones de pesos al programa hidroagrícola del distrito de riego 016, beneficiando a más de 77 mil habitantes. Se producen anualmente un millón de plantas para reforestación, se instalaron sistemas de captación pluvial en escuelas, hogares y mercados, y se puso en marcha el programa Parques Raíces para recuperar espacios verdes en todo el estado.

En cuanto al fortalecimiento institucional, se anunció la creación de la Agencia de Transformación Digital, la integración de la nueva Secretaría de Finanzas y la próxima instalación de una Secretaría Anticorrupción. Se han conformado más de 126 comités de contraloría social y 100 asambleas comunitarias, mecanismos que fortalecen la transparencia y la participación ciudadana.

La mandataria enfatizó que su gobierno es humanista, democrático, de territorio y al servicio de la ciudadanía. Afirmó que el diálogo es un instrumento permanente en la vida pública y que mantiene una relación constructiva con los poderes Legislativo y Judicial. En su mensaje de cierre, expresó sentirse honrada de representar a un pueblo con gran historia, orgulloso de sus raíces milenarias y de las luchas por la independencia y la libertad. Concluyó que la Cuarta Transformación en Morelos avanza con rumbo firme, colocando la justicia social, la paz y la dignidad en el centro de la vida pública.