Operativos en Sinaloa dan como resultado el aseguramiento de armas y personas detenidas

En conferencia de prensa, la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Verona Hernández Valenzuela informó sobre los operativos realizados en Sinaloa del 22 al 28 de septiembre, se logró el aseguramiento de armas, municiones, vehículos y la detención de delincuentes.

Hernández Valenzuela indicó que durante la última semana fueron detenidas 34 personas por diferentes delitos, además de 72 vehículos con reporte de robo recuperados y el aseguramiento de 76 unidades, entre vehículos y motocicletas, que participaron en algún hecho delictivo.

Asimismo, mencionó que con la implementación de los despliegues operativos por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que conforman el Grupo Interinstitucional, además se incautaron 95 armas de fuego y más de 26 mil 400 cartuchos de diferentes calibres, igualmente de 28 artefactos explosivos improvisados.

En cuanto al aseguramiento de sustancias, Hernández Valenzuela expuso que se decomisaron 217 kilogramos y 100 litros de metanfetamina, además de 41 kilogramos de marihuana, 46 toneladas de precursores químicos, así como 93 áreas de almacenamiento de precursores químicos.

Finalmente, añadió que el operativo para el decomiso de maquinitas tragamonedas continúa y, en dicho periodo, fueron incautadas 565. También señaló la cumplimentación de ocho Órdenes Técnicas de Investigación y el aseguramiento de siete inmuebles.