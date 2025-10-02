Balazos en pleno concierto: Así dispararon durante presentación de Tito Torbellino Jr. en Guanajuato

Detonaciones en pleno concierto de Tito Torbellino Jr. (Especial)

La madrugada del martes, el cantante de narcocorridos, Tito Torbellino Jr., ofreció un concierto en la de Delgado de Abajo, Comonfort, Guanajuato, donde fue interrumpido por un asistente que comenzó a lanzar tiros al aire con un arma larga.

Este evento se realizó como parte de la fiesta de San Miguel Arcangel. Espectadores del concierto grabaron el momento donde el tirador lanza ráfagas al viento lo cual no causo pánico y siguieron disfrutando de la presentación.

Sin reportes oficiales

A pesar de la existencia de la evidencia en videos, tanto la Secretaría de Gobierno ni la Secretaría de Seguridad y Paz recibieron reportes oficiales sobre las detonaciones.

Este incidente ocurre después de que la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo se pronunciara públicamente por la política de no contratar a cantantes de narcocorridos en las ferias de los 46 municipios de la entidad.