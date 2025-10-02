Diputados de Morena por Querétaro rechazan acciones de la oposición en elección de Mesa Directiva del Congreso

Diputados federales de Morena por Querétaro, encabezados por Luis Humberto Fernández reprochan los hechos registrados en el congreso de esa entidad

Legisladores de Morena por Querétaro rechazaron las acciones de la oposición, específicamente del PAN, durante la elección de la Mesa Directiva del Congreso de la entidad, y lo calificaron como “una atrocidad”.

En conferencia de prensa, los diputados, la diputada Rufina Benítez Estrada y los diputados Gilberto Herrera Ruiz, y Luis Humberto Fernández Fuentes lamentaron los hechos violentos que se registraron este miércoles en el congreso local donde se “reventó” la sesión justo cuando se procesaba la elección de la nueva mesa directiva de esa instancia legislativa.

“Fue el peor ataque a la democracia de las instituciones visto en Querétaro”, acusó el diputado, Luis Humberto Fernández Fuentes

La Mesa Directiva de Legislatura del Estado de Querétaro, concluyó funciones este 1 de octubre por lo cual se procedía a elegir a sus nuevos integrantes pero la falta de acuerdos s sobre el nuevo o la nueva presidente de ese órgano, terminó de manera abrupta, en medio de gritos y empujones entre legisladores del PAN y Morena.

La bancada del PAN proponía de presidenta a la priísta Beatriz Adriana Meza Argaluza y vicepresidenta a Perla Patricia Flores Suárez, del PVEM, mientras que Morena perfilaba a María Georgina Guzmán Álvarez, del PVEM como presidenta y a Sully Yanira Mauricio Sixtos, de Morena, como vicepresidenta.

Fernández Fuentes acusó una serie de irregularidades durante esa sesión entre ellos el presunto robo de una urna donde se depositaban los votos para la elección de la mesa directiva.

“En una pausa, no un receso, injustificado, de repente se detienen los trabajos y la votación, pero en términos del reglamento el vicepresidente del Congreso del Estado continúa los trabajos. En ese momento el PAN, a través de dos diputados, hacen una atrocidad.

“Uno se roba los papeles que estaban en la presidencia en funciones […] y el otro diputado se roba la urna a la vista de todos. Proceden a poner una alarma contra incendios, sin que hubiera ningún motivo de emergencia. Simplemente era para desalojar el recinto y que los medios no tuvieran la visibilidad de esto”, sostuvo

Advirtió que a partir de estos hechos se generó una crisis de constitucionalidad, por lo que llamaron a la civilidad y que se restituya la normalidad democrática.

“Ojalá el PAN haga el mínimo intento para recuperar su dignidad”., demandó

Por su parte, la diputada Rufina Benítez Estrada subrayó que este acto “rompe todo orden democrático” y lo atribuyó a la desesperación del PAN quien “al verse perdidos en la votación, rompieron la sesión, robaron boletas, la urna, y mágicamente se activó la alarma para desalojar”.

“Desde aquí refrendamos lo dicho por el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso Estatal, el diputado (Edgar) Inzunza, que la diputada Gina Guzmán, del PVEM, tiene todo nuestro respaldo”, recalcó

A su vez, el diputado Gilberto Herrera Ruiz señaló que este hecho “es el reflejo de lo que va a pasar en las elecciones de 2027” donde previó robo de urnas, fraude electoral a fin de mantener el poder,” porque tienen muchas deudas ante la justicia”.

“Vamos a mantener a Morena y a nuestra diputada del Verde cercanos a la gente, y sabemos que esto va a cambiar para el 2027”, comentó.

Por su parte, Gisela Sánchez, presidenta del Comité Estatal de Morena en Querétaro, acusó que el PAN, al robarse la urna y suspender la sesión, “está cometiendo un fraude a la ley y negándose a aceptar el resultado de las urnas electorales.

“La suspensión unilateral de la sesión, sin cumplir con los requisitos reglamentarios, es una acción ilegal que sume al Congreso en una crisis institucional innecesaria”, sentenció.