Hallan muerto a exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala tras ser secuestrado

Fiscalía de Tlaxcala ya investiga secuestro y asesinato del exrector de la UTT, Humberto Becerril Acoltzi (Archivo)

Inseguridad en Tlaxcala — Autoridades de Tlaxcala informaron este jueves sobre la muerte del exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT), Humberto Becerril Acoltzi, secuestrado el miércoles por un comando armado en la colonia Belén Atzitzimititlán, en el municipio de Apetatitlán, y cuyo cuerpo sin vida fue descubierto este jueves en una casa abandonada en el municipio de Santa Cruz.

Reportes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal, que apoyan su información en testimonios de vecinos, indican que cerca de las 13:00 horas del 1 de octubre cuando hombres armados arribaron al domicilio del exrector al que ingresaron con violencia y se llevaron a Becerril Acoltzi, así como tres vehículos de su propiedad.

La fiscalía estatal refiere que una segunda persona que se encontraba con el exrector de la UTT e identificada como César Alejandro N., también fue privada de la libertad.

Horas después del secuestro del exrector, se informó que en un domicilio en obra negra en la colonia San Miguel Contla, en el municipio de Santa Cruz, fueron localizados los cuerpos sin vida de dos personas con las características de Humberto Becerril y su acompañante.

El hallazgo de los dos cadáveres lo hizo un indigente que pretendía resguardarse en el inmueble cuando se encontró con uno de los cadáveres en una de las habitaciones. Vecinos avisaron a policías estatales y a la Fiscalía General del Estado que al llegar al sitio encontraron el otro cuerpo y una cartulina con un mensaje del que no se dieron detalles.

La Crónica de Hoy 2025