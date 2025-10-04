Linchamiento en Oaxaca: pobladores de Santa María Texcatitlán lincharon y quemaron a cinco personas

Linchamiento en Santa María Texcatitlán, deja 5 personas fallecidas tras ser acusadas de realizar extorsiones Especial

Pobladores de la Sierra de Oaxaca lincharon y quemaron a cinco personas que, según versiones locales, llegaron al municipio de Santa María Texcatitlán con la supuesta intención de cobrar un préstamo; la Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó la localización de restos humanos en el paraje conocido como Llano Amarillo y ordenó diligencias para identificar a las víctimas y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

La Fiscalía informó que, tras la denuncia por la desaparición de un hombre y otras cuatro personas, se realizó un operativo conjunto con la Agencia Estatal de Investigaciones, la Guardia Nacional y la Policía Estatal que permitió hallar los restos; las autoridades señalaron que los restos serán sometidos a pruebas de ADN para la identificación forense.

De manera preliminar, las víctimas fueron acusadas por habitantes de la zona de ser parte de una red dedicada a cobros indebidos —conocida popularmente como “gota a gota”— o de haber intentado cometer robos, hipótesis que las fiscalías investigan sin descartar otras líneas.

Testimonios difundidos en redes y en coberturas locales señalan que los hechos se precipitaron luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de personas que habrían intentado ingresar a domicilios para cobrar deudas o cometer delitos; los pobladores retuvieron a los presuntos agresores y, en un acto de violencia colectiva, los lincharon y los incendiaron, según videos y reportes corroborados por medios regionales.

Ante la gravedad de los acontecimientos, la Fiscalía oaxaqueña aseguró que agotará las pruebas periciales y genéticas y que continuará con la investigación para encontrar a quienes participaron en los hechos, abrir las carpetas correspondientes por homicidio y juzgar conforme a la ley a los responsables, además de procurar el esclarecimiento de si las víctimas estaban implicadas en actividades delictivas.

La Fiscalía de Oaxaca también informó que las diligencias incluyen la búsqueda de más indicios en la región, entrevistas con testigos y la valoración de antecedentes locales relacionados con disputas agrarias y redes de préstamos informales, posibles factores contextuales que deberán aclararse en la investigación.