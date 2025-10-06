Mara Lezama entrega nueva Secundaria Técnica en Tulum

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, mantiene su impulso para una mejor educación en la entidad

Quintana Roo — Al inaugurar la escuela Secundaria Técnica de Nueva Creación No. 42 “Kinich Ahau”, en su primera etapa, y el domo comunitario, en el residencial Aldea Tulum, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que este gobierno diferente seguirá fortaleciendo la educación pública porque ese es el camino al bienestar.

Esta nueva Secundaria Técnica fue construida y equipada con inversión superior a los 50 millones 500 mil pesos durante los años 2024 y 2025. Tiene capacidad para beneficiar hasta un total de 160 estudiantes en los turnos matutino y vespertino; responde al nuevo modelo educativo de la Cuarta Transformación y cumple con los requisitos de protección civil para usarse como refugio anticiclónico.

Además, de acuerdo con el IFEQROO a cargo de Aldo Castro Jiménez, está equipado con paneles solares para hacer de este nuevo plantel un espacio educativo moderno y sustentable, que genere un ahorro en los recursos destinados al pago de energía y un cuidado al medio ambiente.

Después de recorrer las instalaciones, conversar con las y los alumnos y develar la placa conmemorativa acompañada por la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo; Santiaga Aguilar, directora del plantel, la gobernadora Mara Lezama destacó que esta obra tiene el reconocimiento del IDAIPQROO por su transparencia.

En la ceremonia inaugural, la titular del Ejecutivo señaló la relevancia de esta nueva escuela, con aulas, talleres, laboratorios, plaza cívica, red eléctrica moderna y el sistema de 106 paneles solares. Desde luego, la utilidad del domo para que las y los estudiantes estén protegidos de las condiciones climáticas.

Mara Lezama hizo notar al alumnado, padres de familia, así como personal docente, que para este gobierno humanista con corazón feminista la inversión en educación no es un gasto, y que el dinero es del pueblo que regresa al pueblo, y es posible porque se combate la corrupción para que alcance para más.

“En esta nueva forma de gobernar los recursos públicos regresan a donde deben estar: en las escuelas, en los hospitales, en los espacios que cambian vidas. Cada peso invertido en estos muros, en los techos, en las computadoras, en la iluminación, en la seguridad, es una inversión en el bienestar de las y los estudiantes que ya no tendrán que desplazarse largas distancias”, dijo.

A las chavas y chavos, Mara Lezama les pidió mantenerse alejados de las acciones autodestructivas, a vivir libres de violencia, que luchen siempre por sus sueños y que piensen muy bien cada decisión que tomen.

En el evento, el presidente municipal Diego Castañón explicó que este nuevo plantel permite ampliar la oferta educativa en Tulum, ya que la educación y el bienestar de la niñez y juventud es fundamental en el municipio.

A nombre del alumnado, la joven de primer grado, Maiden Zophia Miranda Arguelles, agradeció por la entrega de su nueva escuela y por el domo que les será de mucha utilidad.

Además de los ya citados, estuvieron en la ceremonia la Comisionada del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO); Antonio de la Torre Flota, coordinador de los Servicios Educativos en Tulum, y el alumno Rogelio Hernández Concepción.

La Crónica de Hoy 2025