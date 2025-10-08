Azucena Cisneros supervisa obras en Ecatepec y agradece apoyo de la gobernadora Delfina Gómez

Supervisión. Azucena Cisneros visitó las obras.

En un gesto de compromiso con la ciudadanía, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss hizo una pausa en sus actividades para supervisar personalmente las obras de rehabilitación de la avenida Recursos Hidráulicos, ubicada en la zona norte de Ecatepec.

Gracias a sus gestiones, el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se sumó al esfuerzo para renovar esta vialidad clave, que beneficiará a miles de automovilistas de Ecatepec y municipios vecinos.

“Este es un ejemplo de cómo el trabajo coordinado entre gobiernos puede transformar la vida de las personas. Agradezco profundamente a la gobernadora Delfina Gómez por su compromiso con Ecatepec”, expresó Azucena Cisneros durante el recorrido.