Juventudes poblanas alzan la voz por la transparencia y el buen gobierno

En un ambiente de reflexión y entusiasmo, más de 150 jóvenes poblanos se reunieron en la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Puebla para participar en el foro “Juventudes por el derecho a la transparencia y a un buen gobierno”, organizado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El evento tuvo como invitado especial al Dr. Román Sánchez Zamora, experto en gobernanza y ética pública, quien ofreció una conferencia magistral que conectó profundamente con las y los estudiantes. Con un lenguaje claro y cercano, el Dr. Sánchez Zamora recordó que la transparencia no es solo una obligación institucional, sino un derecho humano que empodera a la ciudadanía y fortalece la confianza en las instituciones.

“Ustedes tienen el poder de transformar la relación entre gobierno y sociedad desde la exigencia y la acción responsable”, expresó ante un auditorio atento y participativo.

Un llamado al protagonismo juvenil

El foro fue más que una conferencia: fue un espacio de diálogo donde las juventudes compartieron ideas, inquietudes y propuestas para construir gobiernos más abiertos, éticos y comprometidos con el bien común.

El secretario Alejandro Espidio Reyes destacó el impulso que el gobernador Alejandro Armenta Mier ha dado al tema de transparencia, integrando al órgano desconcentrado de Transparencia y fortaleciendo la formación cívica de las nuevas generaciones.

Voces que construyen futuro

Entre los asistentes estuvieron autoridades clave en el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia, como Georgina Cesín Andrade, Francisco Fidel Teomitzin Sánchez, Isabel Carreón Ponce de León, Iris Linnet González Hernández y Laura Elisa Morales, quienes coincidieron en que la participación juvenil es esencial para consolidar un Estado más justo y cercano a la sociedad.

El encuentro concluyó con una ronda de preguntas y reflexiones que dejaron claro que las juventudes poblanas están listas para asumir un papel activo en la transformación democrática del país.

Con este tipo de iniciativas, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirma su compromiso con la formación ética y cívica, promoviendo la transparencia como base de una nueva cultura ciudadana.