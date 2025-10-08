Mara Lezama celebra en el Congreso, 51 años de Quintana Roo

Al conmemorarse el 51 aniversario de la creación de Quintana Roo como estado libre y soberano, la gobernadora Mara Lezama Espinosa expresó que la entidad tiene un gran futuro y un presente que se construye junto al pueblo. “Hoy podemos decir con certeza que Quintana Roo avanza en un camino de prosperidad compartida”, aseveró.

Durante el mensaje que dirigió a las y los quintanarroneses desde la tribuna del Congreso del Estado, en Sesión Solemne presidida por los titulares de los Tres Poderes, presidentes municipales, legisladores y representantes federales, la gobernadora de Quintana Roo afirmó que se consolida la transformación en el Estado.

Por ello, enfatizó que este aniversario 51 representa un llamado a estar unidos, a trabajar codo a codo por el bienestar de un estado maravilloso, por Quintana Roo. “Hoy los convoco, afirmó, a que sigamos construyendo juntas y juntos el segundo piso de la cuarta transformación, que lo hagamos más allá del deseo particular, con unidad, honestidad y amor profundo por esta tierra”.

Ofreció ante el Congreso y ante el pueblo, seguir sembrando justicia, seguir creciendo con el corazón feminista que late en cada acción de este gobierno. “Podemos sentirnos orgullosas y orgullosos. Hemos logrado mucho. Falta mucho más. ¿Qué falta? ¿Qué más podemos hacer?” cuestionó.

“Podemos hacer un estado con industrias que armonicen con esta naturaleza poderosa, impactante y generosa. Podemos hacer una tierra que sea un ejemplo de sociedad humanista, tolerante, igualitaria, solidaria, compasiva” aseguró.

Mara Lezama enfatizó que esto no es demasiado para los quintanarroenses que fueron capaces de transformar la selva en tierra de esperanza. ¡Somos capaces de soñar lo imposible y hacerlo realidad! ¡Por otros 51 años extraordinarios!”, subrayó.

En la Sesión Solemne del Congreso del Estado, la gobernadora Mara Lezama hizo un reconocimiento a los diputados constituyentes, al primer Gobernador Constitucional Jesús Martínez Ross, a los dignatarios mayas herederos de la lucha ancestral, a las y los pioneros que contribuyeron a la construcción de este gran estado.

Mara Lezama hizo un recuento histórico de la evolución de Quintana Roo a lo largo de 51 años hasta estos días, en el que la Cuarta Transformación de la vida pública de México trajo nuevas y grandes aventuras, como a la primera mujer gobernadora, y el respaldo de la primera mujer Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum.

Recalcó que esta transformación se refleja en los resultados de los grandes programas sociales federales y los logros estatales reflejados en el éxito turístico y el crecimiento económico, con la filosofía de la prosperidad compartida como un acto de justicia social.

“Que tanto esfuerzo se traduzca en bienestar, prosperidad y esperanza para nuestra gente y sus familias. ¡Nunca más olvido a quienes con sus manos han construido Quintana Roo!, expresó.

Al final de su discurso, Mara Lezama reiteró que, a 51 años de distancia, Quintana Roo tiene un gran futuro con el impulso en unidad de su gente.

Durante la Sesión Solemne, con la presidenta de la mesa directiva, diputada Silvia Dzul Sánchez, y con la presencia del magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Legislatura, Renán Sánchez Tajonar, leyó el Decreto por el que se erigió el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Fuera de protocolo y como colofón de las actividades en el Congreso del Estado, se cortó un pastel conmemorativo por este 51 aniversario.