Detienen a presunto responsable de homicidio en Cuernavaca

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó sobre la detención de Willians “N”, presunto responsable del delito de homicidio calificado en agravio de un joven en la colonia Patios de La Estación, municipio de Cuernavaca. La orden de aprehensión fue emitida por un juez especializado y cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) durante las primeras horas del jueves.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado lunes 6 de octubre. La Fiscalía Regional Metropolitana aportó diversos indicios de campo y gabinete que permitieron obtener la orden de aprehensión. La institución destacó que se respetó el marco legal en todo momento.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que ampliará información sobre el caso en las próximas horas.