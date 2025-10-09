Impulsan Mara y Verónica Lezama jornada de cirugías de cataratas en Quintana Roo

Verónica y Mara Lezama, promueven la jornada de cirugías de cataratas

Quintana Roo — Con el compromiso de proporcionar bienestar y mejorar la calidad de vida de las y los quintanarroenses, la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, supervisaron avances de la Tercera Jornada de Cirugías de Cataratas, que se lleva a cabo del 6 al 18 de octubre en el Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez” de Cancún.

“La catarata es la principal causa de ceguera en México, y además una condición reversible. Por eso, este tipo de jornadas son prioritarias: representan una oportunidad real de cambiar vidas y restituir el derecho a la salud visual a quienes más lo necesitan”, explicó la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

Esta jornada se realiza gracias a la colaboración estrecha entre el DIF Quintana Roo, los DIF municipales, la Secretaría de Salud y la aportación invaluable de la Fundación Suiza Contra la Ceguera en México con el equipo médico, enfermeras e insumos para estas intervenciones gratuitas y especializada a personas diagnosticadas con cataratas.

Durante esta etapa de valoración se atendió a más de 950 personas provenientes de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, quienes fueron sometidas a estudios médicos para determinar su idoneidad para la cirugía.

Las cirugías incluyen el procedimiento médico, lentes intraoculares, medicamentos y consultas postoperatorias, asegurando una atención integral y de calidad. Todo ello es posible gracias al trabajo coordinado entre instituciones estatales y organizaciones internacionales que suman esfuerzos por el bienestar de las familias quintanarroenses.

La gobernadora Mara Lezama agradeció especialmente a la Fundación Suiza y al equipo médico internacional que se sumó a esta noble causa, subrayando que “en este gobierno humanista con corazón feminista, nadie se queda fuera ni atrás. Trabajamos por el bienestar de todas y todos, para que más personas recuperen su salud, su autonomía y su calidad de vida.”

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, resaltó la importancia de seguir impulsando acciones que transformen la vida de las personas beneficiadas.

“Estamos haciendo realidad el sueño de muchas personas que vivían con limitaciones por la pérdida de visión. Desde el DIF estatal trabajamos con el corazón, de norte a sur, con el firme compromiso de servir y transformar. Seres humanos ayudando a más seres humanos”, expresó.

Al escuchar a las y los pacientes durante un recorrido por el hospital, Mara y Verónica Lezama escucharon historias de vida, pero también el agradecimiento por esta nueva oportunidad de recuperar la visión, cuando ya se creía perdida.

Mara Lezama estuvo acompañada de la presidenta ejecutiva de la Swiss Foundation Against Blindness In México, Norma Aragón Gómez; del secretario de Salud, Flavio Carlos Rosado; del director del Hospital General “Jesús Kumate Rodríguez”, Miguel Ángel García Albarrán; de la directora general del DIF Quintana Roo, Abril Sabido Alcérreca; del subsecretario de Salud zona sur, Jorge Gutiérrez Contreras, y del subdirector general de Salud y Atención a Personas con Discapacidad del DIF Quintana Roo, Jediel Matos Villanueva.

