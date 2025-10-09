Legisladores le toman la palabra a Lemus para dialogar sobre la Reforma Judicial

. Sesión en el Congreso del Estado.

Tras la invitación a dialogar hecha por el gobernador Pablo Lemus, los coordinadores parlamentarios del bloque opositor aceptaron sentarse a platicar, pero advirtieron que el encuentro debe darse en la sede de la Legislatura.

Los líderes de las bancadas de Morena, PAN, Hagamos y Futuro advirtieron que el diálogo debe llevarse a cabo, específicamente en una sesión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y no en Casa Jalisco.

Claudia Murguía Torres, coordinadora parlamentaria del PAN, explicó que ya no hay espacio para foros y consultas adicionales. El análisis tendrá que hacerse con base en el dictamen que ya se presentó a primera lectura en el pleno del Congreso hace unos días, afirmó.

“Sin embargo, valoramos la convocatoria y lo único que señalamos es que, con apego estricto a nuestras facultades constitucionales y a la autonomía y respeto que debemos de guardar entre Poderes, lo que él solicita es un diálogo para aportar respecto del contenido, con mucho gusto, lo recibimos en este Congreso”, apuntó.

Por su parte, Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador de la bancada de Hagamos, precisó que la Reforma Judicial debió votarse desde marzo y que ahora el proceso está en manos del Congreso.

“Nosotros lo que queremos es que haya un diálogo que tenga pleno respeto a la división de poderes, y en ese sentido, lo que estamos haciendo es cursarle una atenta invitación para que incluso él acuda aquí al Congreso para reunirse con la Junta de Coordinación Política, que es el órgano responsable de la representación plural y la construcción de acuerdos y de consensos”, subrayó Bravo Padilla.

Miguel de la Rosa, líder legislativo de Morena, aclaró que la Reforma Judicial no está trabada, ya que hay un dictamen que ya fue avalado y solo resta el pronunciamiento de la Comisión de Seguridad y Justicia y la votación en segunda lectura, en el pleno.

“El proceso no está atorado. Qué bueno que haya algunas voces como la del gobernador que quiera aportar, contribuir, sumar, pero ya la iniciativa ya va en un proceso. Todo el proceso de consulta de la ciudadanía ya se realizó por las distintas fuerzas políticas”, señaló De la Rosa.

Tonantzin Cárdenas, coordinadora de la bancada de Futuro, indicó que los grupos opositores están abiertos al diálogo para avanzar con la Reforma al Poder Judicial Local.

“Cualquier diálogo que queramos emprender entre los tres distintos Poderes, siempre, siempre será bienvenido y estaremos encantadas de recibirle siempre en esta que es casa de todas y todos, pero creemos que en este momento necesitábamos darle celeridad a un proceso que urgía, que es pertinente y que no podemos dejar sin acceso a la justicia y sin certeza jurídica a las personas de Jalisco”, expresó Cárdenas.

Finalmente, José Luis Tostado, coordinador de MC, manifestó que está a favor del diálogo y es respetuoso de lo que acuerden los coordinadores parlamentarios de las otras bancadas.

“Bienvenido el diálogo siempre. Además, no ha dejado de haberlo ni tendría por qué dejar de haberlo, en una Legislatura que apenas inicia, en una tercera parte, próximo a cumplirse de nuestros tres años de trabajos. Yo soy respetuoso de quienes han intercambiado las invitaciones públicas, de un lado y del otro, y confirmo en todo caso que Movimiento Ciudadano acepta todas las invitaciones al diálogo del gobernador, del Poder Judicial y de la sociedad civil”, finalizó.

Por lo pronto, este viernes sesionará la Comisión de Seguridad y Justicia, para recibir el dictamen que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, el cual se presentó a primera lectura en la sesión de este martes.