Sinaloa se ubica en segundo lugar nacional con mayor crecimiento en empleo formal

Sinaloa se ubica como el segundo estado con mayor crecimiento en empleo formal: IMSS

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Sinaloa cerró septiembre de 2025 con 594,545 puestos de trabajo registrados, con un incremento mensual de 15,540 empleos, lo que lo posiciona como el segundo estado con mayor crecimiento mensual, así lo informó el secretario de Economía Estatal, Ricardo Velarde Cárdenas.

En términos anuales, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, Sinaloa sumó 3,007 empleos, ocupando el décimo lugar a nivel nacional y rompiendo una racha de siete meses consecutivos a la baja.

“Es un dato muy positivo para el estado, ya que de venir siete meses a la baja ya muestra una recuperación importante el empleo formal en Sinaloa y habla del crecimiento en el estado” indicó Velarde Cárdenas.

El sector comercio fue el principal motor del crecimiento, con un aumento de 12,123 empleos respecto al año pasado, seguido de otros sectores que mantienen un aporte constante al mercado laboral local.