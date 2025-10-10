Explota ducto de Pemex en Xicotepec de Juárez, Puebla; provocó fuerte columna de fuego

Explota ducto de Pemex en Xicotepec de Juárez, Puebla (@RSierraNorte/x)

La madrugada de este viernes se registró el desbordamiento del Rio San Marcos, lo cual provocó la ruptura de dos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), provocando la explosión e incendio en el municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla.

Se trata de un ducto de gasolina y otro de hidrocarburo crudo. La noche del jueves se reportó el derrame que comenzó en la colonia San Marcos y se dispersó hacia las comunidades “La Ceiba” y “La Junta”.

La madrugada del viernes, personal de Protección Civil Estatal acudieron al sitio y confirmaron la contingencia ambiental. Elementos de Pemex arribaron a la zona para realizar labores de remediación y reparación de los ductos afectados.

Asimismo, mientras autoridades trabajaban en el desalojo de pobladores, aproximadamente a las dos de la madrugada, uno de los ductos explotó, provocando una fuerte columna de fuego, la cual fue visible a varios kilómetros.

#Pemex informa que alrededor de las 02:30 hrs, se reportó un incendio en la comunidad de Jalapilla, municipio de Xicotepec de Juárez, Puebla. Personal especializado se encuentra en la zona, en coordinación con autoridades locales y estatales, para la atención de este incidente… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 10, 2025

No se reportaron victimas tras el incidente.