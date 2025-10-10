Puebla brinda atención a familias de Sierra Norte afectadas por las recientes lluvias

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, arribó este jueves al municipio de Huauchinango, ubicado en la Sierra Norte, para brindar atención directa a las familias afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

Durante su recorrido por las zonas afectadas, Armenta supervisó las labores de apoyo y visitó el albergue habilitado en el Recinto Ferial de Huauchinango. Ahí el mandatario estatal escuchó a los ciudadanos, donde refrendó su solidaridad ante la contingencia.

El Gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de la Marina, Guardia Nacional, Protección Civil del estado; así como dependencias estatales y gobiernos municipales, trabajan de la mano para garantizar la seguridad y protección de la población.

Por su parte, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) realiza la entrega de apoyos en despensas, cobertores, colchonetas y paquetes de higiene personal a familias en contingencia por las fuertes lluvias en los municipios de Huauchinango, Xicotepec, Tlatlauquitepec, Chignahuapan y Cuautempan.

Asimismo, se llevan a cabo la rehabilitación de caminos, el despeje de zonas afectadas y la distribución directa de ayuda a las familias damnificadas.