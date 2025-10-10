Tamaulipas alista Congreso Internacional de Infraestructura Turística

Líderes empresariales, autoridades gubernamentales y expertos globales se arribaran a Tamaulipas para participar en el Congreso Internacional de Infraestructura Turística 2025, que se realizará del 13 al 14 de noviembre en la Expo Tampico.

Por primera vez, el estado será sede de un congreso internacional dedicado exclusivamente a la infraestructura turística y donde confluirán más de 2 mil participantes, entre líderes empresariales, académicos, inversionistas y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de la entidad precisó en conferencia de prensa en la CDMX que “este congreso refleja precisamente esa sinergia, donde el sector público y el sector privado se complementan para fortalecer los cimientos del progreso”.

El funcionario tamaulipeco estuvo acompañado de Alejandro Rábago, representante del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México; Luis Rafael Méndez Jaled, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; y Pablo Eduardo Haro Panduro, presidente de la Delegación Tamaulipas de la CMIC.

“Más allá de su relevancia técnica, este congreso representa un impulso directo para la actividad productiva y el fortalecimiento del sector turístico”, indicó.

Estos beneficios son resultado de la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado, la CMIC y el sector privado, agregó.

Por su parte, Luis Rafael Méndez Jaled reconoció el liderazgo de Tamaulipas en materia de desarrollo regional.

“Expresamos nuestro entusiasmo por la suma de esfuerzos que permitirá mostrar al país y al mundo el potencial del estado en materia turística y de infraestructura”, finalizó.