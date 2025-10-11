Ponen en función cárcamo de rembombeo para solventar los efectos de la lluvia en Mazatlán

Cárcamo de rembombeo en la avenida Camarón Sábalo

Tras la intensa lluvia que se registró este sábado por la mañana en Mazatlán, fue habilitada la obra de drenaje pluvial y cárcamo de rembombeo en la avenida cárcamo de rembombeo en la avenida Camarón Sábalo, para que entré ya en operación y ponga fin al histórico problema de encharcamientos de agua.

Esta obra erigida bajo la instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya, constituyó una inversión de 78 millones 595 mil 999 pesos; en marcha, el cárcamo empezó a.desalojar hacia el mar el agua que se empezaba a estancar sobre la avenida Camarón Sábalo, lo que era el problema histórico que acarreaba la zona desde hacía años.

“[La obra] quedó muy bien, no pude inaugurarlo pero vale más que se inaugure solo, eso es lo que importa, lo que vale es eso”, precisó el gobernador.

Asimismo, dio a conocer que el funcionamiento de esta obra se había demorado porque las bombas, que habían sido adquiridas en Europa, pudieron ser embarcadas hasta el mes de septiembre.

“Lo importante es que ya quedó, tiene capacidad para sacar el agua, a como vaya fluyendo, tiene cuatro máquinas con interruptores automáticos, y por fortuna se resuelve el problema”, apuntó Rocha Moya.

El gobernador a la par indicó que la operación del cárcamo y sus bombas extractoras está garantizada, incluso en los casos de un posible apagón o de interrupciones de la energía eléctrica, debido a que el cárcamo cuenta con una planta generadora de emergencia.

“De modo que no hay ningún problema, incluso si se va la luz tenemos una planta que entra de manera automática”, remató.