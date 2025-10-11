SSPC asegura laboratorio de narcóticos en Morelos

Aseguran narcolaboratorio en Yautepec.

A través de un operativo interinstitucional coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se incautó un narcolaboratorio industrial que estaba distribuido en cuatro sitios que permanecían ocultos tras la vegetación, los cuales fueron localizados en Granjas Agrícolas, del municipio de Yautepec. En el laboratorio, se elaboraban sobre todo precursores químicos como Efedrina, Metanfetamina y Cristal.

El operativo se dio de manera exitosa debido, primero, a una denuncia anónima al número 089 y después, a las labores de inteligencia y vigilancia del Ejército, Guardia Nacional y Marina, quienes ayudaron con el sobrevuelo de drones por encima del área.

Así, efectivos de seguridad incautaron: 5 reactores químicos industriales tipo “cuernos y hoyas”; 25 kg de Peróxido Orgánico; 70 kg de sustancia granulada color blanco; 175 kg de Ácido Tartárico; alrededor de 1550 litros de sustancia líquida por determina, entre otros elementos.

Los residuos de drogas sintéticas y demás material hallado en el lugar fue incautado y puesta a la disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR).