En SLP, selectiva la ayuda de Ricardo Gallardo a damnificados por lluvias

Damnificados en San Luis Potosí reciben una pequeña despensa y artículos de limpieza (Especial)

Damnificados — Damnificados de cuatro de los 13 municipios afectados por el temporal y que no son gobernados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ni por Morena, acusan que la ayuda llega a cuentagotas, mientras que en las zonas afectadas en los otros nueve ayuntamientos los apoyos no han dejado de llegar.

Vecinos de los municipios que no son gobernados por el Verde y el partido guinda, como son Axtla de Terrazas (PRI), Tamasopo (PRD), San Vicente Tancuayalab (PAN) y en Coxcatlán (Movimiento Ciudadano), denuncian que mientras en los otros municipios los apoyos no han dejado de llegar, en sus comunidades, algunas de ellas incomunicadas por deslaves e inundaciones que hacen difícil el acceso, no ha llegado nadie para conocer la situación en la que se encuentran.

El gobernador potosino, Ricardo Gallardo Cardona, se ha hecho presente en algunas comunidades para tomarse la foto y justificar que sí está cumpliendo con la entrega de despensas y artículos de limpieza.

Despensas que se entregaron a familias afectadas por las lluvias en San Luis Potosí (Especial)

El mandatario, quien asegura que no hay reportes de fallecidos o personas desaparecidas, se ha olvidado de informar sobre las comunidades donde aún no han podido acceder y que siguen incomunicadas, muchas de ellas gobernadas por alcaldes de oposición.

En la entrega de ayuda se movilizó a mil 400 elementos de distintas corporaciones, lo que ha permitido la entrega de insumos a la población afectada.

A través de la Coordinación Estatal de Protección Civil se llevaron insumos esenciales a familias de comunidades que sufrieron el impacto directo de las inundaciones y crecidas de ríos.

Los municipios afectados son: Axtla de Terrazas (PRI), Aquismón (PVEM), Tamazunchale (PVEM), Matlapa (PVEM), Tamasopo (PRD), Tamuín (PVEM), Tampamolón (PVEM), San Vicente Tancuayalab (PAN), Tanquián de Escobedo (Morena), Coxcatlán (Movimiento Ciudadano), Huehuetlán (Morena), San Martín Chalchicuautla (PVEM), Xilitla (PVEM).

