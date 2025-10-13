Reconoce Salomón Jara avance en la Ley de Revocación de Mandato

. Salomón Jara destacó que este proceso avanza con la emisión de los formatos para recabar firmas.

El Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, destacó el cumplimiento y avance de la Ley de Revocación de Mandato, al considerar que esta herramienta fortalece la participación ciudadana y permite que el pueblo decida sobre la continuidad o conclusión de una gestión gubernamental.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario celebró la aprobación, por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), de los lineamientos que regirán la consulta ciudadana. Este paso marca el inicio de la etapa de emisión de formatos y acreditación de las personas que estarán facultadas para recabar firmas.

“Celebro que la autoridad electoral avance con los lineamientos que permitirán dar inicio a la etapa de emisión de formatos y acreditación de las personas que van a proceder con la recolección de firmas”, expresó Jara Cruz.

El titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal, Geovany Vásquez Sagrego, explicó que la revocación de mandato es un derecho ciudadano que permite evaluar el desempeño de quienes ocupan cargos públicos. Las personas interesadas en promover esta consulta deberán registrarse ante el IEEPCO entre el 11 y el 31 de octubre.

Como parte del proceso, se deberá recabar el 10 por ciento de las firmas del listado nominal en al menos 286 municipios del estado, lo que representa un ejercicio democrático de gran alcance territorial.

Este avance representa un paso significativo hacia la consolidación de mecanismos de control ciudadano sobre el ejercicio del poder público, y reafirma el compromiso institucional con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia participativa en Oaxaca.