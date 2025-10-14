En Querétaro capital renovarán drenajes y drenes para prevenir afectación por lluvias

El alcalde de Querétaro, Felifer Macías, reitera su compromiso con los ciudadanos

Querétaro — Con el objetivo de actuar de manera preventiva para evitar inundaciones y que las lluvias sigan ocasionando pérdidas humanas y daños a la infraestructura urbana y a las casas y pertenencias de los ciudadanos, el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macias, subrayó que se rehabilitarán drenajes y drenes de la capital.

El alcalde destacó que con esta medida se da respuesta a las solicitudes de las y los queretanos y destacó que el monto a invertir ronda los mil millones de pesos.

En este contexto, señaló que la meta es poner “Una Mirada al Querétaro del Futuro”, donde lo más preciado es el bienestar, progreso y calidad de vida, de los queretanos. Por ello “todo lo que amenace nuestra prosperidad, aquí va a topar con pared. Voy a defender con todas mis fuerzas la calidad de vida de las familias queretanas”, comentó.

El presidente municipal subrayó en su primer informe de labores que la bandera de su administración ha sido el Plan Orden, y en este marco refirió que no se renovará la concesión del relleno sanitario de la ciudad, lo que permitirá un ahorro de 40 millones de pesos al año para ser redirigidos a programas sociales, obras o servicios públicos para “emparejar la cancha”.

En la misma línea, informó sobre el relanzamiento de QroBici, sistema que estaba en desuso y que ahora en coordinación con la Agencia de Movilidad del Estado, pondrán en servicio hasta mil nuevas bicicletas eléctricas y asistidas que estarán enlazadas al sistema de QroBus, así como el nuevo sistema de transporte eléctrico gratuito para su Centro Histórico.

VIALIDADES

En lo que respecta a las obras que comprenden las vialidades en el municipio, Felifer Macías resaltó que junto con la administración del gobernador Mauricio Kuri, el municipio de Querétaro arrancó con 300 millones de pesos para el rescate de vialidades, rehabilitación de calles y avenidas que deben quedar concluidas en diciembre.

“Aquí en mi administración hemos creado, hemos innovado. En mi administración se acabaron los alcaldes de escritorio, y hoy puedo decir con toda claridad que mi gobierno es la administración más cercana, más eficiente y más callejera de la historia de Querétaro.

Finalmente, subrayó que el 2026 será decretado como el año de los 300 años de arranque de la construcción del acueducto, el monumento más importante, emblemático y que da identidad a la ciudad.

La Crónica de Hoy 2025