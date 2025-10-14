Golpe al Mencho: aseguran inmueble del CJNG con poderoso arsenal en Nayarit

Armamento decomisado en Nayarit (Secretaría de Marina)

Una importante carga armamentista y un inmueble presuntamente utilizado como centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación, fueron asegurados en el poblado de Peñita de Jaltemba, en el estado de Nayarit.

El operativo estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina del Sector Naval de Boca de Chila, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Agencia de Investigación Criminal y Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En el lugar, se aseguró armemento, equipo táctico y un cargamento de marihuana que fueron puestos a disposición del Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes.

Los objetos decomisados fueron: 87 fusiles, dos ametralladoras, nueve piezas constitutivas, más de 42 mil cartuchos útiles, mil 470 cargadores útiles, 43 granadas, así como aproximadamente 4.5 kilogramos de marihuana, 129 cubetas con objetos denominados “ponchallantas”, 175 chalecos y 110 porta cargadores. No hubo detenidos.

Nayarit es una entidad que tiene fuerte precensia del CJNG, ya que se encuentra dentro de su territorio de operación.